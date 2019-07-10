Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde tatil yapmak için geldiği Kaş'ta eğlence merkezine giden C.H. (38), mekanda karşılaştığı arkadaşı Dilşad N. Ö. (39) ile konuşurken arkalarından kendisine çarpan F.E. (29) ile arkadaşının önce sözlü saldırısına uğradı. Kaş'ta pansiyon sahibi olduğu öğrenilen F.E. ile arkadaşı, C.H.'yi küfür ve tehditle dışarıya davet ederek eğlence merkezinden ayrıldı.

C.H. olaydan bir süre sonra oteline dönmek için dışarıya çıktığında önce F.E.’'nin arkadaşı tarafından sözlü tacize uğradı. F.E.'den yediği yumruklarla yere düşen C.H.'nin yüzü yerde defalarca tekmelendi. C.H. saldırıdan hareketsiz kalarak kurtuldu.

YÜZÜNDE SİNİR HASARI MEYDANA GELDİ

Eğlence merkezinin yetkilileri ise mekanın iki güvenlik kamerası olduğunu, kameraların mekanın girişini değil içini çektiğini ve birinin sıcaktan çalışmadığını söylediler.

Olaydan günler sonra barın içini çeken ve darp anını göstermeyen tek kameranın görüntülerini polise teslim ettiler. Yaşanan darptan sonra C.H.'nin ayağa kalkmasına ve olay yerinden ayrılmasına yardımcı olduğu iddia edilen eğlence merkezinin servis personeli T.Y. (28) ile mekanda yaşanan ilk tartışmayı ayırdığı iddia edilen diğer servis personeli M.A. (28) verdikleri ifadede kavga anını görmediklerini beyan ettiler. Babasının emekli komiser olduğu öğrenilen Dilşad'ın ise yararlı bir şahit olacağına inanmadığı gerekçesiyle şahitlik yapmayı reddettiği iddia edildi. Şüpheli F.E.'nin olay gecesi yanında olan arkadaşının ise resmi kayıtlarda adına rastlanmadı.

C.H.'nin göz kemiğinin iki yerden kırıldığı, hasar almayan gözünde darbeler yüzünden kayma olduğu ve yüzünde sinir hasarı meydana geldiği ve ameliyat olacağı öğrenildi.



C.H. yaptığı açıklamada “"Ramazan Öksüz cinayetine üzüntümüz devam ederken böyle bir olay yaşadım. Verilmiş sadakam varmış. Adalet sistemimize ve yetkililerimize güveniyorum. Öncelikle tabiki hakkımı yasal yollardan arayacağım. Benim kaale alınmam için illaki ölmem mi gerekiyordu? Ayrıntılı açıklamayı daha sonra yapacağım." dedi. Şüpheli F.E. ise yapılan tetkiklerde 0.98 promil alkollü çıktı ve ifadesinde olay anını hatırlamadığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Bozcaada'da bir eğlence merkezinin çıkışında darp cinayeti yaşanmıştı. 4 kişilik grubun tekmeleyip yumrukladığı Ramazan Öksüz yerde hareketsiz kalmış ve kalbinin durduğu belirlenmişti. Mekanın güvenliği ve diğer 8 kişi darp anında herhangi bir müdahalede bulunmadığı, Öksüz'ün olay yeri incelemesi yapılmadan kanının yıkandığı, yerel gazetecinin "haberi yaparsan bedelini ödersin" ile tehdit edildiği iddia edilmişti. Olayın meydana geldiği eğlence merkezi soruşturma tamamlanıncaya kadar kapatılmıştı. Bozcaada Kaymakamlığı eğlence yerlerindeki müzik yayınını saat 01.30'dan 23.59'a çekerek alkol satışı yapılan mekanların da en geç 01.30'da kapanması kararını almıştı.