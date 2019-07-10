Vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesiyle olay yerine giden Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yangını çevreye sıçramadan söndürdü.
Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken 10 ton saman ve samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.
Amasya’da samanlık yangını: 10 ton saman kül oldu
10.07.2019 - 15:32 | Son Güncelleme: 10.07.2019 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Kılıçaslan köyünde çıkan yangında 10 ton saman yanarak kül oldu.
Vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesiyle olay yerine giden Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yangını çevreye sıçramadan söndürdü.
Etiketler : Amasya,
636145 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/636145.aspx
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