Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Gümüşhane istikametine ilerleyen bir tır Maçka ilçesinde tünelde ilerlerken aracın yedek lastiği henüz bilinmeyen bir nedenle koparak araçtan düştü. Hızla arkasından gelen minibüse çarpan lastiğin neden olduğu kazada 61 KZ 995 plakalı minibüs çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak tünel kenarındaki duvara çarparak durabildi. Minibüse çarpmasına rağmen hareketini devam ettiren lastik yaklaşık 200 metre sonra duvara çarparak durdu.

Tünel içindeki trafiğin sakin olması nedeniyle zincirleme kazaya sebep olabilecek olay ucuz atlatılırken, olayın ardından tünel içindeki araç sürücüleri reflektörlerle güvenlik güçleri gelinceye kadar yol güvenliğini sağlayarak diğer sürücüleri uyardı.



Kaza hiç kimsenin burnu bile kanamadan atlatılırken, lastiğin hızla çarptığı minibüsün hava yastıklarının açılması nedeniyle sürücünün ellerinde hafif yaralar olduğu öğrenildi.