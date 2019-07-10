Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice mevki Güllük Dağı Milli Parkı ve Termessos 1’inci derece arkeolojik sit alanı sınırı içinde bulunan Büyük Yenice Hanı içerisinde kazı yapan R.A., E.B. ve H.U.'yu suçüstü yakaladı. Devriye sırasında yakalanan 3 kişi ile birlikte 1 adet sinyal alıcı boru, 1 adet dijital altın arama detektörü, 1 adet alan arama tarama cihazı, 1 adet sinyal çubuğu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kürek, 1 adet 7,5 metre uzunluğunda ip ele geçirildi. İfadeleri alınan 3 zanlı, Korkuteli Adliyesine sevk edildi.