Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum Belediyesi, 15 Temmuz’da yaşanan ihanetin ve bu ihanet karşısında gösterilen kahramanlığın gelecek kuşaklara aktarılması ve millî ruhun diri tutulması amacıyla 15 Temmuz Şehitler Müzesi kurdu. Kültür Park içerisinde geçtiğimiz yıl 15 Temmuz şehitleri anısına yapılan müzede Çorumlu şehitlerin hatıraları yaşatılıyor.

Çorumlu şehitler Abdullah Tayyip Olçok, Ali Alıtkan, Akif Kapaklı, Ali Karslı, Emin Güner, Erol Olçok, Mehmet Kocakaya, Mustafa Avcu, Mustafa Karasakal, Mustafa Solak, Osman Arslan ve Yakup Kozan'ın bal mumu heykelleri ve özel eşyaları ile fotoğraflar sergilendiği müzede ayrıca 15 Temmuz’un sembol isimlerinden şehit Astsubay Ömer Halisdemir için de özel bir bölüm bulunuyor. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Malazgirt’ten bugüne kadar Anadolu topraklarının şehit kanlarıyla sulandığını söyledi.

Müzenin 2 kattan ve bin 600 metrekare kapalı alandan oluştuğunu anlatan Aşgın "Alt katta 15 Temmuz o kahramanlık destanının yazıldığı saatlerde haber ajanslarının çektiği fotoğraflar var. Müzemizin girişinde ziyaretçilerimizi bu fotoğraflar karşılıyor. Ve o fotoğraflara bakıyoruz gerçekten imkân karşısında imanın zaferinin ne demek olduğunu tüm ziyaretçilerimiz o fotoğraflardan anlıyorlar. İkinci katta 13 odamız var. Bunlardan 12’i tanesi Çorumlu şehitlerimize ait. Bir tanesi de 15 Temmuz’un simgesi hâline gelen Ömer Halisdemir’e ait. Özel eşyalarını görüyorlar. Burada yetkin bir personelimiz var. Bu personelimiz gelen ziyaretçiler tek tek şehitlerimizin hayat hikâyelerini anlatıyorlar” şeklinde konuştu.