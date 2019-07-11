Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Muhsin şöyle konuştu: Sosyal medyadan ‘Çok acil veteriner hizmetleri lazım. Şu kadar tedavi masrafı var’ diyorlar. Belli bir IBAN numarası veriyorlar. Hayvanseverler otomatikman oraya para gönderiyor. Topladıkları paranın karşılığı olan hizmeti vermiyorlar. Verirse zaten kazanamaz. Eline bir yemek alıyor, onunla birkaç video çekiyor. Sürekli sanki onları besliyormuş gibi görünüyor. Buna mâni olabilmenin tek yolu Sayıştay kontrolünde bir fon açılmasıdır. Rant peşinde olan insanlara gidecek paralar bu fona gitsin.