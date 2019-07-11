Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da pompalı tüfekle soymak istediği kuyumcu dükkanında emekli albay olan iş yeri sahibinin ikna çabasıyla eyleminden vazgeçerek polise teslim olan zanlı tutuklandı. Merkez Seyhan ilçesinde kuyumcu dükkanını 3 gün önce pompalı tüfekle soymak isteyen Ümit Ç'yi (26) ikna çabasıyla eyleminden vazgeçiren iş yeri sahibi Hacı Ali Menekşe'nin (69) emekli albay olduğu öğrenildi.

Menekşe'nin elinde tüfekle iş yerini soymak isteyen Ümit Ç'ye kendisinin de silahlı olduğunu söyleyip, öğüt verdikten sonra sorununu birlikte çözmeyi teklif ederek eyleminden vazgeçirip teslim olmaya ikna ettiği belirtildi. Bu arada, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlı Ümit Ç'nin olayla bağlantısı olduğu öne sürülen arkadaşları Gani K. (21) ve Eren T'yi (25) de gözaltına aldı.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Şüphelilerin birlikte soygunu planladıktan sonra Eren T'nin kiraladığı araçla olay yerine gittikleri ve Ümit Ç'nin Gani K'ye ait ruhsatsız pompalı tüfekle soygunu gerçekleştirmek için içeriye girdiği, Gani K'nin de dışarıda gözcülük yaptığı ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ümit Ç. tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İbo Osman Caddesi'nde Hacı Ali Menekşe'ye ait kuyumcu dükkanına 8 Temmuz'da pompalı tüfekle giren Ümit Ç. soygun girişiminde bulunmuş, iş yeri sahibi Menekşe güvenlik butonuna basarak şüpheliyi ikna etmeye çalışmıştı. Ameliyat olacağını ve hastane masraflarını karşılayabilmek için birkaç altın alıp ayrılacağını söylediği öne sürülen Ümit Ç, kuyumcu tarafından ikna edilerek eyleminden vazgeçirilmişti. Şüpheli, daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmuştu. Kuyumcunun ikna çabası, iş yerine ait güvenlik kameralarınca da kaydedilmişti.