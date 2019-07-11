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Son dakika... Meteoroloji'den 3 il için sağanak ve dolu uyarısı
11.07.2019 - 12:24 | Son Güncelleme: 11.07.2019 - 12:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji, "Bugün öğleden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yaptı.
Etiketler : hava durumu,uyarı,meteoroloji,
636354 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/636354.aspx
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