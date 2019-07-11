Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Haber Ajansı (İHA), 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaptığı habercilikle büyük başarılara imza attı. İHA, 15 Temmuz gecesinde destan yazan Türk milletinin darbeye karşı duruşunu ve yaşananları hem Türk medyasına hem de uluslararası basına anında servis ederek örnek bir habercilik yaptı. O geceye tanıklık eden foto muhabirlerinin fotoğraflarının sergilendiği İhlas Haber Ajansı'nın 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Sergisi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla açıldı. TBMM ev sahipliğinde gerçekleşen serginin açılışının ardından sergiyi ziyaret eden Şentop'a, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar eşlik etti. 15 Temmuz kanlı darbe girişimini anlatan fotoğraf karelerini inceleyen Şentop, Batuhan Yaşar’dan fotoğrafların hikayesine ilişkini bilgi aldı.

"İhlas Medya o gece demokrasi bayraktarlığı yaptı"

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece İhlas Medya'nın sorumluluk bilinciyle çalışarak önemli işlere imza attığını ifade eden Batuhan Yaşar, "Bugün bu serginin burada açılmış olması çok önemli. O gece yaşananların, yüzlerdeki mimiklerin, o ifadelerin tekrar hatırlanmasına vesile oldu. Toplumca balık hafızalı olarak adlandırıldığımız için o geceyi belki unuttuk. Çocuklarımızın hafızalarında yer eden bir geceydi. Psikolojik olarak Ankara ve İstanbul’da bütün çocukların etkilendiği bir geceydi. Orada kırılma anları vardı. Çok şükür ki İhlas Medya grubu hem TGRT hem İhlas Haber Ajansı hem Türkiye Gazetesi demokrasi bayraktarlığı yaptı. Yeri geldi karartmalar yaptı. Darbecilerin ekmeğine yağ sürmemek için ne gerekiyorsa onu yaptı. Yeri geldi sıcak anları anlık olarak, canlı olarak aktardı" ifadesini kullandı.

"Öleceksek bugün ölelim sözünü de kullandım ben"

İhlas Haber Ajansı'nın Türkiye’nin dört bir yanında darbecilerin peşinde olduğunu söyleyen Yaşar, onları engellemek adına yapılan çalışmaların başarılı olduğunu belirtti. En önemli kırılma noktalarından birinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TGRT ekranlarından İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayınıyla bütün vatandaşları sokaklara davet etmesi olduğunu dile getiren Yaşar, "İşte orada aslında darbe tam başarılı oluyor derken o davetle birlikte vatandaşlar akın akın meydanlara indi. Sokaklara indi. Silahsız olsalar bile daha teknolojik silahla donanmış gibi darbecileri korkuttular. Darbeciler adım adım geri çekildi ve püskürtüldü. Gerçekten unutmak mümkün değil o yaşanan geceyi. Patronumuzun, Mücahit Ören’in bir talimatı oldu. Şunu söyledi; 'Çok sert karşılık vereceğiz.' Ben bunu unutmadım. O stüdyoya girdik, inanın o stüdyodan üç gün çıkmadık. Öleceksek bugün ölelim sözünü de kullandım ben. Gerçekten orada her şey olabilirdi. Çok şükür hayatta kaldık, çok şükür Türkiye ayakta kaldı. O darbe başarılı olsa şu an bu röportajı yapamıyor olacaktık" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kapısına kilit vurulmak istenen bir geceydi"

"Darbe girişimi başarılı olsaydı kim bilir kaç bölgeye ayrılmıştı, kimler nerelere yerleşmişti" diyen Yaşar, "2013’de Gezi ile başlayan, daha sonra 17-25 Aralık ve daha sonra 15 Temmuz'la taçlandırılmak istenen bu darbe girişimi; medyasıyla, Türk milletiyle birlikte olup belki de tarihte ilk kez bir darbe başarısız oluyordu. 15 Temmuz'dan sonra bir daha kimse darbe yapmaya kalkışamaz. İlkleri yaşadık. İhlas Medya’da Cumhurbaşkanımızın çağrısı çok önemliydi. Birçok görüntü ve fotoğraf Türkiye’nin dört bir yanından geldi. Bunları da izleyicilerimizle buluşturduk. Bütün Türkiye’ye ulaştırdık. İhlas Haber Ajansı, TGRT, Türkiye Gazetesi demokrasi bayraktarlığını yaptı. Biz üzerimize düşeni yaptık. Bu gururla devam ediyoruz. Çok şükür bize nasip oldu. Önemli işler yapıldı. Sanki biz bu olayı yaşayacakmışsınız sanki tatbikatı yapılmışcasına muhabirler, kameramanlar, haber müdürleri, bir anda senkronize olup; İstanbul, Ankara ve tüm yurtta adım adım inanılmaz işler başarıldı. Rejiyi Ankara’ya taşıdık. Allah yardım etti hepimize inanılmaz işler başardık. Üçüncü yılı, zaman çok çabuk akıp geçiyor. Unutmayalım. Şaka değildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kapısına kilit vurulmak istenen bir geceydi bu böyle hatırlanmalı. Dediğim gibi bu fotoğraf sergisi çok önemli. İHA’nın 60 fotoğrafı var bu sergide. Hepsi o geceye dair bayraktarlık yapmış fotoğraflar. İhlas Haber Ajansı'nın bu fotoğraflara imzasını atmış olması, çorbada önemli bir tuzunun olması bizim için çok önemli" diye konuştu.