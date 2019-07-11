Akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağnak yağış, ilçeye bağlı Karaçay Köyü’nü vurdu. Dağlardan gelen sel suları, kaya ve odun parçaları nedeniyle Sungurlu-Çankırı yolu trafiğe kapandı.
Yolda mahsur kalan araçlar traktörlerle çekilirken, yolun tekrar ulaşıma açılması için iş makinaları bölgeye gelmesi bekleniyor.
Sel suları Sungurlu-Çankırı yolunu trafiğe kapattı
11.07.2019 - 21:40 | Son Güncelleme: 11.07.2019 - 21:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’un Sungurlu İlçesi’’nde, sel suları ile dağlardan sürüklenen kaya ve odun parçaları Sungurlu-Çankırı yolunu trafiğe kapattı.
Akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağnak yağış, ilçeye bağlı Karaçay Köyü’nü vurdu. Dağlardan gelen sel suları, kaya ve odun parçaları nedeniyle Sungurlu-Çankırı yolu trafiğe kapandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : çorum,çankırı,
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