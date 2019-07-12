Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, saldırgan ve başıboş bir grup köpeğin kedileri öldürdüğü ve insanlara saldırdığı gerekçesiyle gece boyunca nöbet tutuyor. Ellerindeki sopa ve taşlarla sokakları dolaşan vatandaşlar, gece geç saatlere kadar bekliyor. Kimisinin elinde sopa, kimisinin elinde taş sokak sokak gezerek, saldırgan köpeklerin mahalleye girmesini engellemeye çalışıyor. Ramazan ayından beri bu durumun devam ettiğini belirten mahalleli, durumun özellikle gece saatlerinde yaşandığını belirtti.

Tedirgin olduklarını belirten mahalle sakinleri, köpeklerin daha önce birçok kişiye saldırdığını ve bu yüzden hastaneden rapor aldıkların belirtti.

“Adeta terör estiriyorlar, sabahlara kadar nöbet tutuyoruz”

Yaklaşık iki buçuk aydır sabah saatlerine kadar ayakta nöbet tuttuklarını dile getiren mahalle sakini Salim Tasaroğlu, “Aşağı yukarı Ramazan ayından beri, iki buçuk aydır bu köpeklerle ilgili bir sorunumuz var. Kedileri öldürüyorlar, en az 7-8 kedi ölüsünü ben götürdüm. Benim iki tane kedimi camdan aldılar. Yani bu köpekler 2 buçuk aydır terör estiriyorlar. İnsanları ısırıyorlar, insanlar hastaneden rapor aldıkları halde yine de bir sonuç alamadık. O kadar yere müracaat ettik ama sonuç alamadık. Genelde gece 00.00-01.00 gibi geliyorlar, gün aydınlanana kadar devam ediyor. Sabah 05.00’a kadar sürekli biz böyleyiz. Köpekleri kovalıyoruz, hayvanlara zarar vermesin diye. Ne uykumuz var, ne bir şeyimiz var. İnsanlara da saldırıyorlar, en az 10 tane ısırılmış halde hastaneden rapor alan insan var” diye konuştu.

“Kedimi camın önünden aldılar, baktığımız iki köpeği de öldürdüler”

Sabah saatlerine ellerinde sopalarla ayakta durduğunu belirten 60 yaşındaki Nazar Tasaroğlu, “Çocuklarım, eşimle saat 04.00’e kadar nöbet tutuyoruz. Saat 04.00’te buraya geliyoruz, benim kedimi camımın önünden aldılar. Biz her yere başvurduk, her yerde talepte bulunduk kimse yardım etmedi. Sabahlara kadar ne yatmam var, ne evde huzurum var, ne sağlığım kaldı. Ben ameliyat olacağım bacağımdan, bir bacak üzerinde koşarak buraya geliyorum. Öyle zaman geliyor ayağıma terlik alamıyoruz, üzerimize bir şey alamıyoruz. Allah rızası için bunları bir yere alsınlar, aldıkları yerden bırakmasın. Onlar buranın köpeği değil, biz iki tane köpek bakıyordu, onlar da yok, onları da öldürdüler. Kim getirdi, bunlar insanlara da saldırıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Adeta örgütlü bir şekilde kedilere saldırıyorlar, insanlara da saldırabilirler”

Köpek veya hayvan düşmanı olmadıklarını ancak gözleri önünde kedilere saldırı olduğu için tedirgin olduklarını anlatan mahalle sakini Arkın Yılmaz, köpekler öldürülmeden nitelikli bir çözüm istediklerini kaydetti. Yılmaz,“Bir grup köpek, ramazan ayından bu yana kedilere saldırmak suretiyle, daha önce insanlara da saldırmışlığı var ama gözümüzün önünde daha çok kedilere saldırdığı için çok tedirginiz. Bu ve buna benzer sorunları çözmekle görevlileri göreve davet ediyoruz. Burada kedi ve köpek haklarının gözetilmesini istiyoruz. Biz köpek düşmanı değiliz ama adeta örgütlü bir şekilde kedileri öldürüyorlar. Ve bu bizi tedirgin ediyor, çocuklara da saldıra bilirler. Kedi, köpek ve hayvan haklarına uygun ama insanların da haklarına uygun bir şekilde bir çözümün üretilmesi” açıklamalarında bulundu.