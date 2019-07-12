Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gece, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki turşu fabrikasının palet deposunda, henüz belinlenemeyen nedenle yangın çıktı. Paletlerin arasından alevlerin yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu itfaiye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Fırtınanın etkisi ile yangın geniş alana yayılırken, iki saat süren çalışma sonrası alevler kontrol altına alındı. Yangının ardından maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.