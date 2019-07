Türkiye Gazetesi

Ortopedi Uzmanı Dr. Cem Sever, bacak bacak üstüne atmaktan, topuklu ayakkabı giyenlere, merdiven inip çıkmadan, cep telefonuyla konuşmaya kadar birçok hareket hakkında uyarılarda bulundu. Dr. Sever, günlük rutin hareketlerdeki yanlışların insan sağlığı üzerinde çok etkili olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

İnsanlar günlük hayatta bilinçli ya da bilinçsiz birçok harekette bulunuyor. Bu hareketleri kimileri rahatlamak için kimileri ise alışkanlık haline getirdiği için yapıyor. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Ortopedi uzmanı Dr. Cem Sever de bacak bacak üzerine atmak, merdiven inmek çıkmak, ani çökmek ve kalkmak, topuklu ve düz ayakkabı kullanmak, çanta taşımak, bilgisayar ve telefon kullanımı gibi eylemlerdeki duruş bozukluklarına kadar birçok konuyu anlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.



'OLABİLDİĞİ KADAR BELİ ÖNE DOĞRU ESNETEBİLECEK HAREKETLERDEN UZAK DURMAK GEREKİR'



Ani hareketlerde diz problemleri olanların dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Ortopedi Uzmanı Dr. Cem Sever, “Birden çöküp kalktığımızda insanların özellikle belini koruması çok önemlidir. Diz problemi yoksa direk çömelerek yerden bir şey almaları gerekir. Olabildiği kadar beli öne doğru esnetebilecek hareketlerden uzak durmak gerekir. Diz problemi olan hastalarda bu çömelme hareketi pek kolay olmuyor. O zamanda kalçayı ve beli kullanmak zorunda kalıyorlar. Bu hareketlerin doğru yapımı her hastanın durumuna göre değişiyor." dedi.



BACAK BACAK ÜSTÜNE ATANLAR DİKKAT!



Özellikle damar problemi olan insanların bacak bacak üstüne atarken dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Sever, “Aslında bakarsanız bacak bacak üzerine atma hareketi insanı rahatlatan bir pozisyondur. Biz doktorlar kalçamız 90 derecede dursun, dizimiz 90 derecede dursun ayağımız yere tam bassın deriz ama her zaman öyle oturmak çok kolay olmuyor. Bacak bacak üzerine atmak aslında bakarsanız bir gerekliliktir. Bacağın bir tarafını rahatlatmak için yapılan bir harekettir. Ama bacaklarda özellikle damar problemi olan hastalarda bu pozisyona dikkat etmek gerekir çünkü bu pozisyon damarları sıkıştıran bir pozisyon olabilir. Bunu tetikliyorsa buna dikkat etmek gerekir.” diye konuştu.



'MERDİVEN İNİP ÇIKMAK ASLINDA BASİT BİR HAREKET DEĞİLDİR'



Merdiven inip çıkarken belin doğru kullanılması gerektiğini ifade eden Sever, “Merdiven inip çıkabilmek için kalça, diz ve ayak ekleminin belli derecelerde hareket edebilmesi ve belli bir güçte olması gerekir. Bizim rutinde her gün yaptığımız merdiven inip çıkmak aslında basit bir hareket değildir. Kalça, diz, bel, ayak bileği problemi olan hastalarda biz çoğunlukla merdiven inip çıkmayı önermiyoruz. İmkan varsa mutlaka asansör kullanmalarını öneriyoruz eğer ki çıkmak zorundalarsa tırabzanlara tutunarak çıkmalarını öneriyoruz. Bir yardımcı eşliğinde dinlenerek inmelerini öneriyoruz. Merdiven inip çıkmak kolay bir hareket değildir.” dedi.



DOKTOR SEVER'DEN YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABI GİYEN KADINLARA İKAZ



Topuklu ayakkabı konusunda kadınları uyaran Sever, “Bazen şıklık uğruna bazı sağlık problemlerini ortaya çıkaracak fedakarlıklar da bulunabiliyoruz. Topuklu ayakkabı giymeyin klasik bir klişedir. Onun tam tersi de doğru değildir. Çok düz ayakkabılarda aslında bakarsanız ayak tabanındaki bantların aşırı gerilmesine ve kronik ağrılara sebep olabilen rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Spor ayakkabı kullanımı önerdiğimiz bir şey 2 ile 2 buçuk santim topuk boyu, hem kadın hem erkek için idealdir. Çok yüksek topuklu şık oluyor ama çok da sağlıklı değil.” şeklinde konuştu.



'TEK TARAFLI OKUL ÇANTASI TAŞIMAK DURUŞ BOZUKLUĞUNA SEBEBİYET VEREBİLİYOR'



Ebeveynleri çocukların çantalarındaki ağırlık konusunda uyaran Sever, “Çocukların okul yoğunluklarında çok ağır çantalar ile okula gidiyorlar. Genellikle çantayı hep tek bir taraftan taşıyorlar. Aslında bakarsanız bu kesinlikle doğru değil. Bizimde uğraş alanımız omurga cerrahisi çok sıklıkla gördüğümüz takip ettiğimiz hastalarımız geliyor. Duruş bozukluğuna gerçekten sebep olabiliyor, tek taraflı ağır okul çantası taşımak. Çocuklarımıza şöyle bir öneride bulunalım mutlaka çanta takacaklarsa iki taraflı taksınlar veya seyahatlerde kullandığımız çek çekli çantaları kullanmaları gerekiyor. Çocukların omurgalarını korumaları gerekiyor çünkü ağaç yaşken eğilir bu çok doğru bir söz gerçekten yaşken eğiliyor.” diye konuştu.



DOKTOR SEVER'DEN TELEFON KULLANICILARINA İKAZ



Uzun süre telefon görüşmelerinde oluşabilecek sinir sıkışmalarına dikkat çeken Sever, “Özellikle eskiden ilk jenerasyon telefon kullanırken yeni tanımlanan bir rahatsızlık ortaya çıkmıştı. Mesaj yazma problemi ile parmak tendonları gibi problemler ortaya çıkmaya başlamıştı. Dijital ekranlara döndükten sonra biraz azaldı fakat bu sefer de uzun süre telefonla görüşmeye bağlı kolda özellikle bir sinir sıkışması yaşanıyor. Ben telefonla konuştuktan sonra parmaklarım uyuşuyor diye gelen hastalarımız var. Telefonun biliyorsunuz radyasyon problemi var. Olabildiği kadar uzakta tutarak hem pozisyondan kurtarmış oluyorsunuz hem de telefonu beyninize yüzünüze değdirmemiş oluyorsunuz. Kulaklık kullanmak bu problemi çözmeye yarayabilir.” ifadelerini kullandı.



'KALÇAMIZIN, DİZİMİZİN VE AYAK BİLEĞİMİZİN 90 DERECE OLMASI LAZIM'



Masaüstü bilgisayar kullanımında duruş bozukluklarına dikkat çeken Sever, “Masaüstü bilgisayar kullanımında oturuş pozisyonunuz kullandığınız sandalye bilgisayarınızın yüksekliği burada dikkat etmemiz gereken şey belimizin dik bel çukurumuzun destekli kalçamızın, dizimizin ve ayak bileğimizin 90 derece olması lazım. Seyahatlerde çok popüler oldu ayakların biraz daha yukarıda beli çok rahatlatan bir pozisyon bilgisayar ekranının yüz hizasında olması önemlidir.” şeklinde konuştu.