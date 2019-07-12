Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran-Ankara yolcu tren seferleri PKK’lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 2015 yılından bu yana yapılamıyordu. PKK terör örgütüne yapılan başarılı operasyonlar neticesinde bölgenin huzur ortamına kavuşmasıyla tren seferleri yeniden başladı.

4 yıl sonra yeniden başladı İlk sefer gerçekleştirildi

İran’ın başkenti Tahran’dan önceki akşam hareket eden 5 vagonlu ve 200 kişi kapasiteli yolcu treni deneme seferini başarıyla gerçekleştirerek Van Garı’na geldi.

4 yıl aradan sonra ilk deneme seferini gerçekleştiren yolcu treni, gelecek haftadan itibaren Tahran- Ankara arasında seferlerini sürdürecek. Düzenlenecek olan tren seferleriyle, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.