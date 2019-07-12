Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de kaçak balık avlayanlar gözlerini ekonomik değeri oldukça yüksek olan deniz patlıcanına çevirdi. Kaçak avcıların kilosunu 80 liradan sattığı deniz patlıcanları, ihraç edildiği Çin ve Japonya'da cinsine göre restoranlarda kilosu 600 dolardan alıcı buluyor. İzmir Körfezi ve çevresinde kaçak avcılık yapanlar yasak dinlemiyor.

RUHSATSIZ TEKNELERLE

Sadece dalgıçlar tarafından tek tek elle toplanması gereken deniz patlıcanını "algarna" denilen ruhsatsız ve kaçak teknelerle dip taraması yaparak avlamak için İzmir'e gelenlerin sayısı her geçen artıyor. Sadece bir gecede avladıkları deniz patlıcanından 15-20 bin lira gelir eden edenlere yönelik operasyonlar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sahil Güvenlik, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlığı tarafından koordineli olarak yürütülüyor.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, "Balıkçılık Çalışma Grubu" olarak tüm balık fabrikalarının işletmecileriyle toplantı yaptıklarını belirterek, kaçak patlıcan balığı avlayanlardan kesinlikle ürün alınmaması kararı aldıklarını söyledi. Çakan, ayrıca İzmir'de birçok ruhsatsız tekne olduğunu ve kaçak avcıların bu teknelerle dolaşarak çekme yöntemiyle patlıcan balıklarını yakaladıklarını bunun da av yasağı ve yumurtlama dönemi olduğu için balıkların kalitesine ve popülasyonuna zarar verdiğini söyledi.

Deniz patlıcanlarının yasa dışı yollardan avlanılarak yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmesi amacıyla ekipler yakaladıkları kaçak avcılara bin 635 lira ceza kesiyor. İkinci kez yakalandıklarında ise ceza üç bin 270 liraya çıkıyor. Ancak cezalar adrese geldiği için kaçak av yapanların cezaları ödemediği ve yasa dışı avlanmaya devam ettikleri öğrenildi.

İLAÇ SANAYİSİ VE KOZMETİKTE KULLANILIYOR

Omurgasız bir hayvan olan deniz patlıcanının yüksek proteinli içeriğinden dolayı; spor yapan kişilerin vücut gelişimine yardımcı olduğu, yorgunluğa ve iktidarsızlığa iyi geldiği belirtiliyor. Pişirilerek gıda olarak da tüketilen deniz patlıcanı ilaç sanayisi ve kozmetikte de kullanılıyor.

31 EKİM TARİHİNE KADAR YASAK

İzmir'de deniz patlıcanı avcılığı 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasak. Kaçak av yapanlara 111 yasal işlemde 201 bin 897 TL idari para cezası kesildi. Kaçak avlanan tonlarca deniz patlıcanı da denize bırakıldı.

(YENİ ASIR)