Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca insanın açlıkla mücadele ettiği dünyada, evlerde israf edilen gıda maddeleri ihtiyaç sahiplerine damla damla umut oluyor. Onlardan biri de Arnavutköy'de yaşayan iki çocuk annesi Fatma Duru. İhtiyaç sahibi kadının mutfağın en temel gıda maddelerinden biri olan yağı, yaşadığı çevrede bulunan lokantalardan topladığı bitmiş yağ tenekelerinden sokak ortasında pet şişeye sızdırması yürek sızlattı. Bu yağları yemek yapımında kullandığını belirten Duru, yıllarca eşinden şiddet gördüğü için beyin sinirlerinde zedelenme ve göz bebeğinde çatlama meydana geldiğini söyledi. Görme sorunu yaşadığı için kimsenin kendisine iş vermediğini kaydeden Duru, 20 yıldır sokaklardan plastik ve kâğıt toplayarak geçinmeye çalıştığını ifade etti.

Arnavutköy'de yaşayan iki çocuk annesi Fatma Duru'nun (50), yaşam öyküsü yürek burktu. Lokantalardan topladığı bitmiş yağ tenekelerinden pet şişeye sızdırdığı yağ ile yemek yapan Duru, geçimini kâğıt ve plastik toplayarak sağlıyor.

Milyonlarca insanın açlıkla mücadele ettiği dünyada, evlerde israf edilen gıda maddeleri ihtiyaç sahiplerine damla damla umut oluyor. Onlardan biri de Arnavutköy'de yaşayan iki çocuk annesi Fatma Duru. İhtiyaç sahibi kadının mutfağın en temel gıda maddelerinden biri olan yağı, yaşadığı çevrede bulunan lokantalardan topladığı bitmiş yağ tenekelerinden sokak ortasında pet şişeye sızdırması yürek sızlattı. Bu yağları yemek yapımında kullandığını belirten Duru, yıllarca eşinden şiddet gördüğü için beyin sinirlerinde zedelenme ve göz bebeğinde çatlama meydana geldiğini söyledi. Görme sorunu yaşadığı için kimsenin kendisine iş vermediğini kaydeden Duru, 20 yıldır sokaklardan plastik ve kâğıt toplayarak geçinmeye çalıştığını ifade etti.

Pet şişelere sızdırdığı yağ ile yemek yapıyor

Bitmiş yağ tenekelerinden topladığı yağlarla yemek yaptığını söyleyen Duru, "Lokanta ve restoranlardan bitmiş yağ tenekelerini topluyorum. Temiz ve çöpe değmemiş yağ tenekelerinden kalan yağları pet şişelere sızdırıyorum ve bu yağlarla yemek yapıyorum" dedi.

Eşine içki parası vermediği için gece yarısı sokağa atıldı

Eşinden yıllarca şiddet gördüğünü ve bu yüzden beyin sinirlerinde zedelenme ve göz bebeğinde çatlama meydana geldiğini ifade eden Duru, "Eşimden yıllarca şiddet gördüm. Beş yıl önce gece yarısı eşim tarafından 'içki parası' vermediğim için kızımla birlikte sokağa atıldım. Kalacak yerimiz yoktu. Kızımın da o dönemde talibi çıtı ve 19 yaşında evlendirdim. Kızımı o yaşta kalacak yerimiz olmadığı için evlendirdim. Bir de 17 yaşında oğlum var. O babasının yanında kalıyor. Evlatlarıma yeterince annelik yapamadığım için çok üzülüyorum” şeklinde konuştu.

"Sakatım diye iş vermiyorlar"

Kendisine ait evi olmadığını ve kirada oturduğunu belirten Duru, geçim sıkıntısı çektiğini söyleyerek, “Kirada oturuyorum. Kazandığım para kirama bile yetmiyor. Görme sorunu yaşıyorum. Ellerim de sakat. Sakatlık raporum var. İş görür raporu da aldım ama kimse beni işe almıyor. Güçsüzüm, halsizim gücümün yettiği kadar çalışıyorum. Ağır işleri yapamıyorum. Önceden çalıştığım yerler de oldu. Sakatım diye çok az para verdiler. Kendi koşullarıma uygun bir işte çalışmayı çok istiyorum “diye konuştu.