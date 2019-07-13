Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Sarıyer Uskumruköy yol ayrımında saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kurban Bayramı'nda satılmak üzere Erzurum'dan yüklenen 25 büyükbaş hayvanı, Habipler hayvan pazarına götürmek için İstanbul'a gelen Abdullah Çelik'in kullandığı 25 AAP 627 plakalı TIR, Uskumruköy ayrımında iddiaya göre bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün son anda sinyal vererek, Uskumruköy çıkışına yönelmesi üzerine Çelik, otomobile çarpmamak için aniden manevra yapınca bariyerlere çarptı.

DORSEDE BULUNAN BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR YOLA SAVRULDU

Kaza nedeniyle TIR'ın dorsesinde bulunan kurbanlık 25 büyükbaş hayvan yola savruldu. Hayvanlardan biri ölürken biri de yaralandı. TIR'da bulunan diğer hayvanlar ise çevreye dağıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

BAŞIBOŞ HAYVANLAR KAZAYA SEBEBİYET VERMEMESİ İÇİN YOL KENARINA BAĞLANDI

Tedbir amaçlı Uskumruköy yan yolunu trafiğe kapatan karayolları ekipleri çevreye dağılan hayvanları başka kazaya sebebiyet vermemeleri için yol kenarına topladı. Ekipler, büyükbaş hayvanları bariyerlere iple bağladı.

"BİR HAYVAN TELEF OLDU BİR HAYVAN DA YARALANDI"

Kaza yapan TIR sürücüsü Abdullah Çelik, "Biz kendi şeridimizde en sağ şeritte seyrederken, yanımızda bulunan araç son anda Kilyos çıkışında sinyal verdi. Orta şeritteydi sonra şeritleri ikiledi. Sinyal verdiğini görünce ben frene bastım. Sürücü son anda yine ayrıma girecekti; sonra son anda beni fark etti, kaçtı gitti. Biz de yol ayrımına kırınca direksiyonu, bariyerlere çarptık. Bir hayvan telef oldu bir hayvan da yaralandı. Arnavutköy, Habipler tarafına gidiyorduk. 20-25 tane büyükbaş hayvan vardı. Hayvanlar burada çevreye saçıldı. Hayvanları Erzurum'dan kurban bayramında satılmak için İstanbul'a getirdik" dedi.