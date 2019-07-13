Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürücüsü öğrenilemeyen 37 AAE 899 plakalı hafif ticari aracın, Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nun Damlama mevkisinde seyir halindeyken motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracından inerek uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol çalışmaların ardından yeninden açıldı.