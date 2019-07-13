Edinilen bilgiye göre bugün öğlen saatlerinde tır sürücüsü Şemsi Denizer sokaktan Gazipaşa Caddesi istikametine dönmek isterken sıkıştı. Tırın döndüğü sırada caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Dakikalarca tırın dönmesini bekleyen araç sürücüleri kornalarına basarak tepki gösterdi. Tırın Gazipaşa Caddesi istikametine dönmesiyle trafik normale döndü.
Caddeye çıkmak isteyen tır, trafiği birbirine kattı
13.07.2019 - 15:49 | Son Güncelleme: 13.07.2019 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak kent merkezinde ara sokaktan ana caddeye çıkmak isteyen tır sürücüsü trafiği birbirine kattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tır,Zonguldak,trafik,Gazipaşa Caddesi,
636868 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/636868.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER