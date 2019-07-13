Edinilen bilgiye göre bugün öğlen saatlerinde tır sürücüsü Şemsi Denizer sokaktan Gazipaşa Caddesi istikametine dönmek isterken sıkıştı. Tırın döndüğü sırada caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Dakikalarca tırın dönmesini bekleyen araç sürücüleri kornalarına basarak tepki gösterdi. Tırın Gazipaşa Caddesi istikametine dönmesiyle trafik normale döndü.