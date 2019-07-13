Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan ve koruma altında bulunan, anavatanı Orta ile Güney Amerika olan 'agave' bitkisi, İzmir'in Seferihisar ilçesinin ardından Foça ilçesinde de görüldü. Foça Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bitkiyle ilgili inceleme yaptı. Foça- Yenifoça arasındaki sahil yolunun 5'nci kilometresindeki motelin yakınında 2 ayrı noktada görülen 'agave' bitkisinin çiçek açtığı görüldü. 5 ila 8 metreyi aşkın boylarıyla dikkati çeken 'agave' bitkisi görenlerin de ilgisini çekti.