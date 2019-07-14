Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk I., yönetimindeki otomobil, Türk Devletleri Dil Kupası Judo Şampiyonasına katılmak üzere Mersin’den Karaman’a gelen ve içinde judocuların bulunduğu İzzet E. idaresindeki minibüse yandan çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanarak korkan judocu çocukların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Minibüsten indirilen çocuklar kaldırıma oturtulduktan sonra su verilerek yüzleri yıkandı. Daha sonra çocuklar ile otomobilde bulunan bir kadın tedbir amaçlı olarak ambulansla götürüldükleri Karaman Devlet Hastanesinde yapılan muayenelerinin ardından taburcu edildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan cadde, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.