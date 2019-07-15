Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda seyir halende olan Süleyman Ç. yönetimindeki otomobil, İbrahim G. idaresindeki 20 BAS 66 plakalı ciple çarpıştı. Kazaya Ahmet K.’nin kullandığı otomobil de karıştı. Kazada, sürücülerden Süleyman Ç. ile Ahmet K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.