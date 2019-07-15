Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari’de yapılan törenden sonra şehit askerlerin naaşları Helikopterle Yüksekova’ya getirildi. Helikopterlerle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na naaşları getirilen Şehit J.Tğm Alim Keskin, Şehit J.Uzm.Çvş S.Yasin Ağır, Şehit J.Asb.Üçvş Cengiz Tokur için tören düzenlendi.

İlçe müftüsü Şakir Şahin’in dua okumasıyla şehitler memleketlerine uğurlandı.

Törene, Yüksekova Tümen Komutanı Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, asker ve polis erkanı katıldı.