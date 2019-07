Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı İsabeyli Mahallesi 1329 Sokakta yaşayan aileler, yaklaşık 350 metre uzunluğundaki sokaklarının ham yol olması nedeniyle her araç geçtiğinde tozla kaplandığını belirterek sokağın asfalt ya da parke döşeme yapılmasını istediler.



Nazilli-Aydın Karayolu ve bir akaryakıt istasyonunun hemen altında yer alan sokağın gün boyu yüzlerce araç tarafından kullanıldığını ifade eden sokak sakinlerinden domates serası sahibi Dursun Şahin, “Eski ve yeni başkanlarımıza sürekli söylememize rağmen sorunumuza çözüm bulmadılar. Ben bu sokağın kenarında 2 dönüm serada domates başta olmak üzere sebze üretimi yapıyorum. Yaklaşık 2-3 ay önce seraya diktiğim domatesler yoldaki toz yüzünden hastalık buldu. Ziraat Mühendisleri her türlü tedaviyi yapmalarına rağmen hasat başlamadan bitti. Domateslerim kurudu. Tek çözüm yolu tozu engellemek. Ama her araç geçtiğinde toz seradaki ürünlerin üzerine geliyor. Normalde hasadımı 7-8 ayda tamamlamam gerekirken daha ilk ayında hastalık nedeniyle ürünümü sökmek zorunda kaldım. Zararım çok büyük. Mağduruz” dedi.

Mahalle sakinlerinden Nihal İnce de “Çamaşır seremiyoruz. Seremediğimiz için kurutmalık biber, patlıcan yapamıyoruz. Yoldan akan su evimizin içinde. Çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.



Sokak kenarında patlıcan ve diğer sebzelerden üretmeye çalışan Erol Eralp da konuşmasında; “Yakındaki AVM’den yakıt almaya gelen tüm araçlar buradan geçiyor. Yolun tüm tozu evimizde ve bahçemizdeki sebzelerin üzerinde. Kum ve çakıl dökerek çözüm bulmaya çalışıyorlar ama bu böyle olmaz. En kısa zamanda belediye başkanlarımızdan yolumuzu yaptırmalarını istiyoruz” dedi.