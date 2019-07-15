Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve özel bir tür olan inci kefalinin neslinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı bugün sona eriyor. Balıkçılar yeniden Van Gölü'ne açılma hazırlıkları yaparken, Van İl Jandarma Komutanlığı da 3 aylık çalışma ile ilgili açıklama yaptı. Kaçak avcılara karşı sıkı bir takip ve yoğun bir çalışma yürütüldüğünün ifade edildiği açıklamada, 103 olaya müdahale edildiği ve av yasağı döneminin rekorla kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"2018 yılında 71 olaya müdahale eden jandarma ekipleri bu olaylarda 33 ton 400 kilo balık, 9 bin 800 metre ağ, 3 adet sac tekne yakalarken, 51 şahsa 85 bin 735 TL idari para cezası uyguladı. 2019 yılında ise 103 olaya müdahale eden jandarma ekipleri tarafından 27 ton 470 kilosu canlı olmak üzere 72 ton 545 kg balık, 16 bin 666 metre ağ, 6 adet sac tekne ele geçirildi. Dönem içerisinde yakalanan 26 ton 470 kilo canlı inci kefali balığı Van Gölü’ndeki doğal yaşam ortamına jandarma ekipleri tarafından geri bırakılırken, olaylarda yakalanan 68 kişiye 172 bin 568 TL idari para cezası uygulandı."

Açıklamada, inci kefalinin neslinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar sayesinde göldeki balık popülasyonun artığına dikkat çekilirken, bu artış sayesinde kent merkezinde yaşayanların da Akköprü Deresi'ne gelerek balıkların yumurtlama göçünü izleyebildikleri kaydedildi. Jandarmadan yapılan açıklamada önümüzdeki yıllarda da inci kefalini koruma tedbirlerinin aynı yoğunlukta sürdürüleceği kaydedildi.