Kazada bir kişi ölürken iki kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile yakındaki hastanelere sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Sancaktepe'de halk otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
16.07.2019 - 07:29 | Son Güncelleme: 16.07.2019 - 07:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sancaktepe'de Emek Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir halk otobüsü önce iki servis minibüsüne çarptı, ardından yoldan çıkarak bir dükkana girdi.
Etiketler : sancaktepe,sancaktepe kaza,trafik kazası,
637342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/637342.aspx
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