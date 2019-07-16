Hayrete düşüren olay Erzincan'da yaşandı. Bugüne kadar böyle bir olaya karşılaşmadıklarını belirten balıkçı aynı oltada hem balık hem de yılanı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Balık ile yılanın aynı oltada olması balıkçılar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Yılan balığı, balıkçı da yılanı avladı
16.07.2019 - 12:52 | Son Güncelleme: 16.07.2019 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan’da derede balık tutan amatör balıkçı oltasını sudan çekince şaşkına döndü.
Etiketler : Erzincan,Yılan balığı,balıkçı,
637400 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/637400.aspx
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