Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in davetlisi olarak Ankara'da bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Zubair Mahmud Hayat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de yer aldı. 

 