Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in davetlisi olarak Ankara'da bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Zubair Mahmud Hayat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de yer aldı.