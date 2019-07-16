Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Şemdinli’de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de Yüksekova ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Yayla Mahallesi Beyaz Taş mevkisinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet bixi ağır makinalı tüfek, 5 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 7 adet içerisinde muhtelif sayıda fişek bulunan AK-47 kalaşnikof tüfeğe ait şarjör, 534 adet bixi ağır makinalı tüfeğe ait mühimmat, 166 adet AK-47 kalaşnikof tüfeğe ait mühimmat, 27 adet anti tank roket başlığı, 3 adet anti personel roketatar mühimmatı, 12 adet sevk fişeği, 1 adet içinde mühimmatı bulunmayan kullanıma hazır lav silahı, 1 adet şemsiye, 1 adet palaska ve bu palaskaya takılı 6 adet şarjörlük ele geçirilmiştir. Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Urşe Deresi mevkisinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde ise; 2 adet el bombası, 65 adet fünye, 84 adet AK-47 kalaşnikof tüfeğe ait fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.