Edinilen bilgilere göre, Ankara’da Irak uyruklu 4 çocuk yedikleri yoğurttan dolayı zehirlendi. Ethem K. (9) Temmah K. (3) Ceylan K. (1) Recep K.'nin (10 aylık) kusmalarından şüphelenen ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen çocukları hastaneye sevk etti. Hastanede çocuklara müdahalede bulunuldu. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Başkent’te 4 çocuk zehirlendi
16.07.2019 - 19:10 | Son Güncelleme: 16.07.2019 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da 4 çocuk gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,zehirlenme,
637458 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/637458.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER