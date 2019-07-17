Türkiye’den çıplak gözle görülebilen parçalı ay tutulması dün gerçekleşti. Çıplak gözle görülebilen tutulmanın oluşturduğu manzara Van'dan da görüldü. Vatandaşlar geç saatlere kadar uyumayarak bekledikleri parçalı ay tutulmasını merakla izledi. Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulma saat 21.34'te başlayıp gece saat 03.18'de son buldu.
Parçalı Ay Tutulması Van'dan da izlendi
17.07.2019 - 10:58 | Son Güncelleme: 17.07.2019 - 11:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya, Güneş ile Ay arasında olduğu zaman Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerine düşmesi sonucu meydana gelen Ay Tutulması Van şehrinde de gözlemlendi.
Türkiye’den çıplak gözle görülebilen parçalı ay tutulması dün gerçekleşti. Çıplak gözle görülebilen tutulmanın oluşturduğu manzara Van'dan da görüldü. Vatandaşlar geç saatlere kadar uyumayarak bekledikleri parçalı ay tutulmasını merakla izledi. Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulma saat 21.34'te başlayıp gece saat 03.18'de son buldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ay Tutulması,Güneş,Dünya,Van,
637559 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/637559.aspx
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