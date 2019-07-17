Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi Çağdaş Sokak'ta meydana geldi. Doğuştan kalp hastası olan Hamza Yusuf, iddiaya göre annesi yemek yedirdikten sonra fenalaştı. Durumu fark eden ailesinin hastaneye getirdiği Hamza Yusuf'un kalbinin durduğu belirlendi. Hamza Yusuf hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.