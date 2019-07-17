Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddialara göre, ilçede çobanlık yaptığı öğrenilen Metin Parça (23), sabah saatlerinde Sivri Dağı mevkinde koyunlarını otlatmaya çıkardı. Havanın kararmasıyla birlikte otlatmaya çıkardığı koyun sürüsü toplu halde ahıra döndü ancak genç çoban evine geri dönmedi. Durumdan şüphelenen Parça’nın ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından genç çobanı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Parça’nın genellikle gittiği güzergahı kontrol eden ekipler, gencin cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede, gencin üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.