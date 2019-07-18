Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gezgin, uçurumun tabanında insan iskeletine benzeyen kemik parçaları görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve AFAD ekibi, saatler süren çalışma sonunda iskelete ulaştı. Altı saatlik uğraşın ardından cenaze, 120 metrelik uçurumun tabanından yukarıya çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin üzerinde üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’a (20) ait kimlik ve fotoğraf bulundu. Cesedi teşhis edemeyen baba İhsan Yıldız, kimlik ve fotoğrafın oğluna ait olduğunu söyledi. Naaş, kimliğinin ve ölüm sebebinin tam belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Oğlunun yaklaşık iki aydır kayıp olduğunu belirten baba Yıldız “Evladımı ararken cenazesini bulduk. Herkes üniversitedeki çocuğunu yakından takip etsin. Bizim canımız yandı, başkalarının yanmasın. Benim oğlum kendini atacak bir insan değildi” ifadelerini kullandı.