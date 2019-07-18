Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orhan Gazi adına Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde inşa edilen ve şimdiye kadar birçok depremde hasar görmesine rağmen yıllara meydan okumayı sürdüren camide, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatıldı. Kesme taştan yapılan dikdörtgen planlı ecdat yadigârı caminin Marmara depreminde yıkılan ve yerine yapılan minaresini aslına uygun taştan minare şekliyle tekrar inşa eden ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Raspalama işlemi yapılan camide titizlikle görev yapan restoratörler, neşter yardımıyla tahta ve duvarlarda kazı çalışması yürütüyor. Camide eski dönemlere ait altın varak ve kalem işlerine rastlanıldığını belirten yetkililer, caminin en kısa sürede ibadete açılması için uğraş veriyor. Sakarya Müftüsü İhsan Açık “Boya badana sırasında kazı yapıldı. Tahtaların özellikle hasar görüp görmediği inceleniyor. Aslına uygun yapabilme adına, verilen süre uzayabiliyor. Vatandaşımız, ‘Cami ne zaman açılacak, ne zaman burada ibadet edeceğiz?’ diye düşündüğü için biz de yetkilileri sıkıştırıyoruz. Ancak bizim ümidimiz, en yakın zamanda biteceğidir. Rabb’im inşallah camimizde hep beraber ibadet yapabilmeyi nasip etsin” açıklamasında bulundu. Caminin, şehrin “fetih amblemi” olması bakımından önemine dikkat çeken cami imamı Mustafa Aydın da “Orhan Gazi’nin Sakarya üzerinde büyük bir manevi fetih tesiri hâlâ sürüyor” diye konuştu.