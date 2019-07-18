Küçükelmalı köyünde bahçesine patates eken Ramazan Meşe, patates yapraklarında domatesleri görünce şaşkınlık yaşadı. Ramazan Meşe, “Bahçemize eşimle birlikte patatesle birlikte birçok sebze diktik. Patateslerimiz büyümeye başlayınca patates yapraklarında domatesleri görünce şaşırdık. Konuyu köylülerimizden birkaç kişiye danıştığımda son zamanlar bu bölgede patateslerden domates çıktıklarını söyledi. Gördüğümüz manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, patates yapraklarında çıkan sebze yeşil daha olmamış bir domatesti” dedi.
Patates ektiler domates çıktı
18.07.2019 - 11:03 | Son Güncelleme: 18.07.2019 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyü sakinleri ektikleri patatesleri içinden domates çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : patates,bilecik,
637809 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/637809.aspx
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