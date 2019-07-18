Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, 8 Temmuz gecesi Gemlik- Kumla Yolu'nda meydana geldi. Kumla'dan Bursa yönüne giden Erol Vatansever'in (38) kullandığı otomobile, E.E.'nin (20) kullandığı otomobil arkadan çarptı. Daha sonra 5 araç da kazaya karıştı.

Kazada 10 kişi yaralanırken, olay yerinde sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Genç Parti Bursa İl Başkanı Vijdan Mutlu(50) Bursa Devlet Hastanesi'ne, kızı Ayça Mutlu ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Vijdan Mutlu, sevk edildiği Bursa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Vijdan Mutlu'nun kızı Ayça Mutlu ise hayati tehlikeyi atlattı.Yoğum bakımdan çıkarılan Mutlu'nun bel, kalça, elmacık kemiği ve ayaklarında kırıklar olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Ayça Mutlu'nun yüzüne 14 plak yerleştirildiği bildirildi. Genç kızın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.