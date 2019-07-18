Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda İ.Y’nin evinde arama yaptı. Evde saksılara ekili 14 kök Hint keneviri, 19,33 gram esrar, 0,25 gram metamfetamin ve 0,53 gram bonzai ele geçirildi. Polis ekipleri İ.Y. hakkında işlem başlattı.
Evde saksılara ekili kenevir ele geçirildi
18.07.2019 - 16:02 | Son Güncelleme: 18.07.2019 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda saksılara ekili 14 kök Hint keneviri ve uyuşturucu ele geçirildi.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda İ.Y’nin evinde arama yaptı. Evde saksılara ekili 14 kök Hint keneviri, 19,33 gram esrar, 0,25 gram metamfetamin ve 0,53 gram bonzai ele geçirildi. Polis ekipleri İ.Y. hakkında işlem başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Nizip,Gaziantep,Hint keneviri,saksı,uyuşturucu,
637910 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/637910.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER