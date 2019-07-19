Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. 
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29 
İzmir: Az bulutlu ve açık 33 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 