Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'ında "koruma kullanma dengesi" kapsamında yapılan çalışmalarda, kumsaldaki caretta carettaların yuvalama alanlarında önemli seviyede artış olurken, yavru deniz kaplumbağalarının denize yolculuğu başladı.

Caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için ise Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nce (DEKAMER) çeşitli önlemler alınırken, gönüllü gençler de sahilde gece boyu nöbet tutuyor.

Caretta carettaların yumurtlama anı ve yumurtadan çıkarak denize ulaşması da yine gönüllü gençler tarafından kayda alınıyor.

Plaja yumurtlamak amacıyla gelen caretta carettaların sahile yaptığı yuva sayısı 520'ye ulaştı. Yuvalardan çıkan yavru deniz kaplumbağaları ''martı, porsuk, hayalet yengeç ve tilki'' engellerini gönüllüler yardımı ile aşarak denize ulaşmaya çalışıyor.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, bu yıl İztuzu sahilinde bulunan 520 yuvaya caretta carettaların yumurta bıraktığını söyledi.

İztuzu Plajı'ndaki çalışmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü destekleri ile yürütüldüğünü vurgulayan Kaska, İztuzu'nun dünyaca ünlü olduğunu ve deniz kaplumbağaları denilince ilk akla gelen kumsal olduğunu kaydetti.

Kaska, bu bölgede yaşayan deniz kaplumbağalarının iyi korunduğunun bir göstergesi olarak da son yıllarda sayılarında önemli bir artış yaşandığını ifade etti.

"İlk yavrularımız çıkmaya başladı"

Son yıllarda yuva sayılarında büyük artış yaşandığını belirten Kaska, "Genellikle nisan ayında çiftleşen kaplumbağalar 15 gün sonra ilk yuvalamalarına başlıyorlar. Bu yıl da ilk yuvamız 1 Mayıs tarihinde başladı. Bir dişi kaplumbağa 15'er gün arayla bir sezonda 5 yuva yapıyor. Bizim 150 civarındaki anaç kaplumbağamızın şu ana kadar yaptığı yuva sayısı 520'ye ulaştı. İlk yavrularımız da çıkmaya başladı." dedi.

Bugünlerde İztuzu kumsalında tam bir hasat mevsimi yaşandığını anlatan Kaska, bir taraftan anneler yumurtalarını bırakmak için gelirken bir taraftan da ilk yuvalardan yavruların çıkarak denize ulaşmaya başladığını dile getirdi.

Ülkenin en önemli biyolojik zenginliklerinden olan deniz kaplumbağalarının korunmasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinatörlüğünde devam ettiklerini anlatan Kaska, şöyle konuştu:

"Bu yıl ilginç olan özellikle mayıs ayının yağışlı geçmesi kumun daha serin olmasına neden oldu. Dolayısıyla yumurtaların gelişimi için gerekli olan sıcaklık biraz düşük seyretti. Bu düşük sıcaklık kaplumbağaların cinsiyetlerinin erkek olmasına ve kuluçka süresinin uzamasına neden oldu. Normalde kuluçka süresi 45 ila 60 gün arasında değişirken bu yıl biraz uzayarak 71 güne çıktı."

Şimdiye kadar 520 olan yuva sayısının gelecek günlerde 100 civarında daha artacağını vurgulayan Kaska, bu yıl yaklaşık 40 bin civarında yavru carettanın denize ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.