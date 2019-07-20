Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın 5'inci katında duyulan silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin ağır yaralandığını tespit etti. Yaralı şahıs ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Beylikdüzü'nde silah sesleri: 2 ölü, 1 yaralı
20.07.2019 - 13:29 | Son Güncelleme: 20.07.2019 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın 5'inci katında duyulan silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin ağır yaralandığını tespit etti. Yaralı şahıs ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Etiketler : Beylikdüzü,
638343 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/638343.aspx
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