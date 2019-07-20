Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait 908 bordo numaralı Admiral Zakharin askeri gemi saat 12.30 sıralarında Çanakkale’ye ulaştı. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini yaklaşık 4 saatte tamamlayan gemiye, boğaz çıkışına kadar sahil güvenlik botu eşlik etti.
Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale’den geçti
20.07.2019 - 13:40 | Son Güncelleme: 20.07.2019 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus donanmasına ait 908 bordo numaralı Admiral Zakharin savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
Etiketler : Rus donanması,
638349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/638349.aspx
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