Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait 908 bordo numaralı Admiral Zakharin askeri gemi saat 12.30 sıralarında Çanakkale’ye ulaştı. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini yaklaşık 4 saatte tamamlayan gemiye, boğaz çıkışına kadar sahil güvenlik botu eşlik etti. 