Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’de yaşanan sel ve su baskınlarının ardından en çok etkilenen ve yıkımın olduğu Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde DSİ ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yollar kullanıma açılmaya başladı. Esmahanım köyünün Aşağı Mahalle bölgesine ilk kez bugün karadan ulaşım sağlandı. Ulaşım sağlanır sağlanmaz bölgeye traktörlerle kuru erzak yardımı ve su götürdüler. Selle birlikte ters dönen traktörler çamura saplanırken, bazı evlerin sürüklenerek Melen Nehri’nin ortasına kadar geldiği ve o bölgede kaldığı bazılarının ise yıkıldığı görüldü.

MEZARLIK SELDEN ETKİLENDİ

Esmahanım köyünde bulunan mezarlık da yaşanan selden etkilendi. Mezarlıkların büyük çoğunluğu sel suları ile kayıp olurken bazı mezarlıklarda çökmeler yaşandı. Evi yaşanan sel afetinde tamamen yıkılan İbrahim Şahin, “Böyle sel 1952’de olmuş. Yaşlılar öyle söylüyor. O zaman da bu mezarlık gitti ondan sonra yaptılar. Şimdi yine gitti mezarlar yok. Benim evim gitti, 30 koyunum gitti, 5 büyükbaş hayvan gitti. Allah verdi Allah aldı diyoruz. Kendimizi öyle avutuyoruz. Yarı canımız gitti. Mal bu, ama canımızdansa malımız gitsin. En acıdığım ise hayvanlarım zincirle duvara bağlıydı. Onlara çok üzülüyorum. Bak 7 can gitti. Biz mala üzülmüyoruz. Yerine gelir. Devletimiz sağ olsun bizim hasarlarımızı tespit ediyorlar” dedi.

TRAKTÖRLERLE YARDIMLAR GİDİYOR

Traktörle bölgeye yardım götüren aynı zamanda selde evi yıkılan Ali Şahin ise “Devletimize Allah zeval vermesin. Evlerimiz köylerimiz gitti. Elimizde kalan traktörlerle Kızılay’ın, AFAD’ın verdiği erzakları dağıtıyoruz. Yol yeni yapıldı ve bu mahalleye ilk kez yardım getirebildik. Yapacak bir şeyimiz yok. Karayolu ile ilk kez yardım geldi. Onları vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Burada gördüğünüz bütün her yer evdi. Burada hiç yoksa 6 ev yıkıldı. Dere yatağı 100 metre genişledi. O yüzden benim evimde hemen buradaydı oda gitti. Annem ve babam buradaydı. Sel olduğu akşam Düzce’ye indiler. Burada kayıp olmadı. Kayıplar Dere Mahallesi denilen alanda. Birlik olacağız, birbirimize destek olacağız ve burayı kalkındıracağız” diye konuştu.

SELDE 180 EV HASAR GÖRDÜ, 41 BİNA İSE TAMAMEN YAKILDI

Düzce Valiliğinden hasar tespit çalışmalarına yönelik olarak yapılan açıklamada “17 Temmuz akşamı başlayan sağanak nedeniyle su baskını, sel ve heyelan meydana gelen Akcakoça ve Cumayeri ilçelerimiz genelinde başlatılan hasar tespit çalışmalarında ilk belirlemelere göre 180 evde değişik çaplarda hasar oluştuğu, 41 binanın ise tamamen yıkıldığı tespit edildi. 11 ekip tarafından devam edilen çalışmalarda şu ana kadar Akçakoca ilçe merkezi ile 12 köyde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup Esmahanım ve Karatavuk Köylerinde çalışmalar devam etmektedir. Cumayeri ilçemizde ise 15 köyde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup Harmanaya ve Hamascık köylerinde çalışmalar devam etmektedir. Yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında Akçakoca ilçemiz ve köylerinde 112 az hasarlı, 25 ağır hasarlı ve 41 yıkık bina tespit edildi. Cumayeri ilçemizde ise 36 az hasarlı 7 ağır hasarlı bina olduğu tespit edildi. Çevre ve Şehirçilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları yanı sıra Defterdarlık ekipleri tarafından da zarar tespit çalışmalarına devam edilmekte olup, çalışmaların Pazartesi gününe tamamlanması planlanmaktadır” denildi.