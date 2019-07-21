Beylikdüzü'nde eşi Özlem Ergül'ün öldürüp kayınpederi Adıgüzel Altun'u ağır yaralayan Ali Ekber Ergül olay yerinde intihar etmişti. Olay sonrası Ergül çiftinin cenazeleri aynı araca konulup morga kaldırılırken Altun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Altun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Beylikdüzü’ndeki dehşetten bir acı haber daha!
21.07.2019 - 09:47 | Son Güncelleme: 21.07.2019 - 09:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beylikdüzü'nde damadı tarafından vurulan kayınpeder ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : beylikdüzü,acı,haber,
638501 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/638501.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER