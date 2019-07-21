Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beylikdüzü'nde eşi Özlem Ergül'ün öldürüp kayınpederi Adıgüzel Altun'u ağır yaralayan Ali Ekber Ergül olay yerinde intihar etmişti. Olay sonrası Ergül çiftinin cenazeleri aynı araca konulup morga kaldırılırken Altun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Altun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.