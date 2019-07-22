Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Hükümet Caddesi’nde faaliyet gösteren bir dönerciden döner yiyen 45 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle çeşitli hastanelerin yolunu tuttu. Bunun üzerine 45 kişi tedavi altına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.