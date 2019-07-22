Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Ancak nasıl birçoğumuz geçmişe özlem duyuyorsak, eski mobilyalara da özlem duymaya başladık. O mobilyanın yaşanmışlığı, zamanından bugüne getirdiği model, samimiyet, sıcaklık çekiyor hepimizi. Bu duyguların arttığını gören Haze Design Lab, mobilya boyama ve onlara hayat verme konusunda isteyenlere eğitimler düzenlenmeye başladı. Şirketin kurucu ortağı Hanife Çınaroğlu, ‘eğitimden bir hayal ile ayrılmasını’ başarmayı amaçlıyor.

Atölye çalışmalarında boyama teknikleri, eskitme, çatlatma, varak, stencil gibi özel ve nostaljik boyama tekniklerini misafirlerine aktardıklarını söyleyen Hanife Çınaroğlu, “ Özellikle mimarlar, yeni teknikler öğrenmek amacıyla katılım sağlıyor. Yalnızca İstanbul’dan değil şehir dışından birçok katılımcı almanın dışında yurt dışından Katar, Lübnan gibi ülkelerden de yabancı misafirleri atölyemizde ağırlıyoruz” diyor. Atölyede at kılı doku fırçaları ile desen, varak, stencil, çatlatma, eskitme gibi özel boyama teknikleri öğretiliyor ve bu ortalama 6 saatlik bir dersin ardından katılımcılar kendi mobilyalarına sanat katmaya başlayabiliyor...