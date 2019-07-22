Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Avcılar’da 4 kişide Batı Nil Virüsü tespit edildiğini açıklamıştı. Aynı bölgede 3 şüpheli numunenin daha laboratuvarlara gönderildiği belirtilen açıklamada, hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde olarak koruma tedbirlerinin alındığı ifade edildi.

BNV ENFEKSİYONU SİVRİSİNEK SOKMASI İLE BULAŞIYOR

BNV enfeksiyonunun, sivrisinek sokması ile bulaştığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimseldir, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülür. Bu yıl ülkemizde, tamamı İstanbul Avcılar’da ve Temmuz ayında olmak üzere 4 vaka tespit edilmiştir. Aynı bölgeden 3 şüpheli numunenin daha referans laboratuvarımıza gönderileceği bildirilmiştir. Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. Tespit edilen hastalara ve yakınlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmış; başka vaka olup olmadığı araştırılmıştır. Hastalıktan korunmada temel yaklaşım sivrisinek üreme alanlarının azaltılması ve sivrisinek sokmalarından korunmaktır. Bu çerçevede bölgede sivrisinek kaynağı olabilecek yerler tespit edilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bildirilerek larvasit uygulamaları yapılması istenmiştir. Ayrıca bölgede sivrisinek üreme alanı olabilecek durgun suların ıslahı için İSKİ’ye bilgilendirme yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan Yeşilkent Deresi’nde sineklerden rahatsız olduklarını dile getiren vatandaşlar ise, sineklerden dolayı camları açamadıklarını ve rahatsız olduklarını kaydetti. Yeşilkent Deresi’ne 500 metre uzaklıkta bulunan bir özel sağlık kuruluşuna gelen bir hasta için Batı Nil Virüsü testi istenileceği öğrenildi.