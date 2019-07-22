Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karslı fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, Çamçavuş ve Boğazköy’de sular altında kalan camilerin bir Hasankeyf olduğunu, Hasankeyf gibi ziyaretçi çektiğini belirtti. Kars’ta 2018 Temmuz ayında kapakları kapatılarak su tutmaya başlayan Kars Barajı, suların yükselmesiyle birlikte baraj gölü kalan köy evleri, köy camisi ve okulu da geçen süre içerisinde sular altında kalmıştı.

Özellikle fotoğraf sanatçıları, kentte dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Çamçavuş köyü camisi de minaresinin yarısına kadar sulara gömülmüştü. Baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte yeniden ortaya çıkan cami, fotoğraf sanatçılarının yeniden ilgisini çekti.

Baraj gölünün yaklaşık 5 metre çekildiğini ifade eden Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli, “Bundan bir ay önce aşağı, yukarı minareden belli oluyor. Su beyaz yere kadar çıkmıştı. Arpaçay tarafındaki sulamadan dolayı su seviye 5 metre civarında düşmüş bulunmaktadır. Okulun içerisine girdim. Okulun içerisinde balık yavruları yüzüyor. Herhalde su biraz daha çekilecek, bir hafta sonra da tekrar gelip, eğer camiye girebilecek bir durum oluşmuşsa, caminin içerisinde çalışmayı düşünüyorum” dedi.

“Buralarda bir Hasankeyf oldu”



Sular altında kalan camilerin bir Hasankeyf olduğuna dikkat çeken Beşli, “Bende bir Karslı fotoğrafçı olarak burada çalışmayı çok seviyorum. Sosyal medya hesaplarımdan paylaştığım da yine bu köylerde yaşayan insanlarda burada yaşamışlar, anıları geçmiş, çocuklukları geçmiş, onlarda da olumlu tepkiler alıyorum. Ayrıca ilimizi ziyaret etmeye gelen turistler, fotoğrafçı arkadaşları da buralara getiriyorum. Çok ilgilerini çekiyor. Çamçavuş ve Boğazköy’ün camileri de bir Hasankeyf gibi oldu” diye konuştu. Kars'ın tanıtımına çektiği birbirinden güzel fotoğraflarla katkı sağlayan fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, bölge sular altında kalan caminin ve köy evlerinin içerisine kadar girerek fotoğraflarını çekiyor. Havadan da görüntülen Çamçavuş Camisi sular altında kaldıktan sonra çatısı zarar gördüğü ortaya çıktı. Cami minaresinden suyun ne kadar çekildiği ise belli oluyor.

