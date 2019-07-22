Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesine bağlı Yazıcık köyünde mantar toplamak için ormanlık alana giden Sefer Arslan (57), ayının saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, vatandaşlar yetkililere haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.