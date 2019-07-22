Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesine bağlı Yazıcık köyünde mantar toplamak için ormanlık alana giden Sefer Arslan (57), ayının saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, vatandaşlar yetkililere haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Devrek’te ayının saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti
22.07.2019 - 19:22 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 19:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ayının saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesine bağlı Yazıcık köyünde mantar toplamak için ormanlık alana giden Sefer Arslan (57), ayının saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, vatandaşlar yetkililere haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : devrek,ayı saldrısı,
638860 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/638860.aspx
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