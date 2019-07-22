Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Halep iline bağlı Aktarin kasabasında bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında yardım gönüllüsü görevlisi Suriye vatandaşı Yusuf El-Ömer'in de bulunduğu belirtildi. Savaş mağdurlarının refahı için çalışan El-Ömer’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

1997 yılında Suriye’nin Halep iline bağlı Tel Rıfat kasabasında dünyaya gelen Yusuf El-Ömer'in 2012 yılından bu yana İHH İnsani Yardım Vakfının Fırat Kalkanı bölgesindeki faaliyetlerini koordine ettiği Babusselam Ofisi’nde çalıştığı öğrenildi.